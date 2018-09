Am Montag, 24. September, findet in der Turnhalle des Gymnasiums von 15.30 bis 17.30 Uhr eine Sichtung im Leistungsturnen statt. Alle talentierten Mädchen der Jahrgänge 2012 und jünger sind dazu eingeladen. Es werden die Fähigkeiten bezüglich der Kraft, der Beweglichkeit und der Koordination beurteilt. Die Mädchen sollten beweglich sein, Körperspannung besitzen und viel Freude an körperlichen Herausforderungen haben. Anschließend werden sie zweimal wöchentlich ein qualifiziertes Grundlagentraining erhalten. red