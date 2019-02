Sichtbehinderung führt zu Zusammenstoß

Am Samstagabend übersah ein Autofahrer beim Einbiegen in die Adolf-Kolping-Straße einen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Dem Pkw-Fahrer war die Sicht durch einen falsch geparkten Transporter teilweise genommen.Während am Pkw des Unfallverursachers ein Sachschaden von ca. 5000 Euro Euro entstand, beläuft sich der Sachschaden an dem anderen Fahrzeug auf ca. 3000 Euro. pol