Sicherung lässt Ladendieb auffliegen

Am späten Dienstagnachmittag wollte ein 37-Jähriger in einem Geschäft am Laubanger Kleidung sowie einen Rucksack im Wert von circa 400 Euro stehlen. Als der Mann mit den Waren den Kassenbereich passierte, löste die Alarmanlage aus. Gegen den 37-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.

95-Jähriger begeht Unfallflucht Am Dienstag kurz vor 11 Uhr fuhr ein Opel-Fahrer in der Franz-Ludwig-Straße über eine ausgefahrene Rollstuhlrampe eines Ford Transits, so dass die Rampe deformiert wurde. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Meldepflichten nachzukommen. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens war der Unfallverursacher, ein 95-jähriger Mann, schnell ermittelt. pol