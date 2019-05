Nicht mit der aufmerksamem Kronacher Sicherheitswacht rechnete eine 41-jährige Potsdamerin am Sonntag gegen 1.30 Uhr, die einen Verteilerkasten in der Rodacher Straße mit schwarzer Farbe beschmierte. Die Frau war zusammen mit drei Begleitern in der Rodacher Straße unterwegs, wo sie beim Anbringen eines Graffitos beobachtet wurde. Aufgrund dessen muss sich die 41-Jährige wegen eines Vergehens der Sachbeschädigung verantworten. pol