Sicherheitstraining mit dem Motorrad

Um für die beginnende Motorradsaison gut gerüstet zu sein, veranstaltet der Motorradclub Mühlhausen am Sonntag, 14. April, ein Motorrad-Sicherheitstraining auf dem Parkplatz der Firma Murk in Wachenroth. Das Training ist kostenfrei. Teilnehmen können Fahrer mit Motorrädern ab 125 ccm Hubraum. Vor Ort ist lediglich eine Verzichtserklärung zu unterschreiben. Geleitet wird das Training von der Fahrschule Kriegel aus Mühlhausen. Übungen wie das Ausweichen vor plötzlich auftretenden Hindernissen, das Bremsen aus verschieden Geschwindigkeiten, das Bremsen in Schräglage, Slalomfahren, Kreisfahren und Gleichgewichtsübungen sind Bestandteil des Trainings. Anmeldung ab 9.30 Uhr, Beginn 10 Uhr, Veranstaltungsende gegen 12.30 Uhr. red