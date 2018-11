Sicherheitstraining in der Schulturnhalle

"Hallo, Leute, ich bin's, euer Adacus!" Mit diesen aufmunternden Worten wurden die Schulanfänger der Grundschule am Mönchsturm diesmal in der Sporthalle begrüßt. Der lustige Rabe Adacus war in Begleitung von zwei Mitarbeiterinnen des ADAC Nürnberg in die Schule gekommen, wo die Halle für einen Vormittag in einen kleinen Übungsplatz für Verkehrssicherheit umfunktioniert war.

Zur Einstimmung sang der bunte Rabe das Lied vom richtigen Verhalten an Zebrastreifen und Ampel und schon nach kurzer Zeit stimmten die Kinder mit ein. Denn "stehen, sehen, gehen" haben sie schon oft geübt, doch noch nie auf so unterhaltsame Art und Weise.

Diese Regeln wurden dann auch gleich in der Praxis ausprobiert. Die Schüler wurden aufgeteilt in "Fußgänger" und "Fahrzeuge". Da gab es normale Autos, aber auch Lastkraftwagen, Feuerwehrautos und sogar einen ADAC-Wagen. Nun ging es kreuz und quer über den Zebrastreifen, mal mit Verkehrsschildern, mal mit richtigen Ampeln. Nach wiederholtem Wechsel der Gruppen klappte schnell ein reibungsloses und sicheres Überqueren der Straße. Die Fußgänger standen aufmerksam am Zebrastreifen, gaben Handzeichen, hielten Augenkontakt zu den Autofahrern und überquerten zügig, doch ohne zu rennen die Straße. Die Autofahrer stoppten, erwiderten den Augenkontakt und fuhren erst weiter, nachdem die Straße wieder frei war. Gelernt ist eben gelernt.

Zum Abschluss gab es zur Erinnerung an Adacus eine Urkunde und einen Aufkleber für jeden Schüler. Und damit auch in Zukunft alle an den singenden Raben und seine wichtigen Verkehrsregeln denken, wurde den Lehrern eine CD mit dem neuen Hit "Bei Rot bleib ich steh'n, bei Grün kann ich geh'n" überreicht. Mit Sicherheit wird das Lied noch einige Zeit durch das Schulhaus klingen. Iris Storch