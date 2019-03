Sicherheitstraining für Motorradfahrer

Zum Saisonstart für Motorräder führt die Gebietsverkehrswacht Höchstadt wieder ein Motorrad-Sicherheitstraining durch. Die Veranstaltung findet am Samstag, 13. April, auf dem Betriebsgelände der Firma Baxter, Am Aischpark 9 in Höchstadt, statt. Kurs 1 beginnt um 8.30 Uhr, Kurs 2 um 13 Uhr. Teilnehmen kann jeder mit seinem Motorrad ab 125 ccm Hubraum. Trainiert werden das Fahren in Schräglage, verschiedene Bremsmanöver, Ausweichen bei Hindernissen, Slalomübungen und vieles mehr. Zusätzlich werden in Zusammenarbeit mit einem Notarzt und dem BRK Erste-Hilfe-Maßnahmen und die Handhabung des Defibrillators geübt. Die Dekra informiert zudem rund um Themen zur Motorradtechnik. Anmeldung erforderlich bis Montag, 1. April, per E-Mail an sicherheitstraining-hoes@web.de und der Angabe "Kurs 1" oder "Kurs 2". red