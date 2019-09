Bischofsheim an der Rhön 20.09.2019

Sicherheitstraining für Führerscheinbesitzer

Die Gebietsverkehrswacht Bischofsheim bietet am Samstag, 12. Oktober, zum letzten Mal in diesem Jahr ein kostenloses Sicherheitstraining für junge Führerscheinbesitzer an. Hier sind noch einige Plätze...