Sicherheitstraining für Fahranfänger

Die Gebietsverkehrswacht Bischofsheim bietet in diesem Jahr nochmals zwei kostenlose Sicherheitstrainings für junge Führerscheinbesitzer an. Das nächste Sicherheitstraining mit dem Auto ist am Samstag, 7. September, in Bischofsheim. Hierzu sind noch einige Plätze frei. Ein weiteres ist für Samstag, 12. Oktober, geplant. Der Kurs dauert einen halben Tag, er schärft den Blick für kritische Verkehrssituationen und das Gespür fürs Fahrzeug durch praktische Übungen auf einem Geschicklichkeitsparcours mit Gleitfolie.Weitere Informationen erteilt Projektleiter Herbert Lamatsch von der Gebietsverkehrswacht Bischofsheim. Er ist unter Tel.: 09772/7176 erreichbar und nimmt auch Anmeldungen entgegen. sek