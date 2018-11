Sicherheitsniveau der Treppe wird erhöht

Im Zeitraum von Dienstag, 27. November, bis Freitag, 30. November, werden nach Information der Stadtwerke an der Treppenanlage vom Marienplatz hoch zum Melchior-Otto-Platz nachträglich Orientierungshilfen auf allen Treppenstufen angebracht. Die Maßnahme ist erforderlich, um den Anforderungen an barrierefreies Bauen gerecht zu werden und vor allem, um sehbehinderten Mitbürgern das Erkennen der Treppenelemente zu erleichtern. Hierfür muss die Treppenanlage für den Fußgängerverkehr im angegebenen Zeitraum gesperrt werden. Fußläufige Umleitungen werden ausgeschildert. Rechtzeitig zum Beginn des Weihnachtsmarktes am Marienplatz kann die Treppenanlage dann aber wieder genutzt werden. red