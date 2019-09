Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand am Sonntagmittag bei einem Auffahrunfall. Eine Peugeot-Fahrerin und eine VW-Fahrerin befuhren gegen 12.45 Uhr die B 286 von Oerlenbach kommend in Richtung Schweinfurt. An der Kreuzung zur B 19 fuhr die VW-Fahrerin auf den vorausfahrenden Peugeot auf. Die Polizei vermutet in ihrem Bericht, dass der Sicherheitsabstandes zu gering war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Unfallverursacherin erhielt eine Verwarnung. pol