1.Auto-, Fahrrad- und Rollerfahrer sollten an Schulen und Kindern langsam vorbei und vorausschauend fahren, immer bremsbereit sein.2.Ob Eltern, Radfahrer oder Fußgänger - sie sollten sich an die Verkehrsregeln halten und für die Schulanfänger ein gutes Vorbild sein. 3.Eltern-Taxis sollen nicht in Bushaltestellenbereichen anhalten, weil so der Schulverkehr behindert wird.