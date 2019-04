Sicherheit steht im Vordergrund

Ein besonderer Platz, um Kindern die Natur näherzubringen, ist das Gelände des "Natur-Erlebnis Leutnitztal". Dabei handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Spielplatz, sondern um einen Erlebnisbereich, auf dem Kinder spielerisch die Natur und ihre Elemente kennen lernen können.

Vor den Osterfeiertagen konnten alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen werden. Einige Bäume waren so stark von der Witterung angegriffen, dass sie zur Sicherheit entfernt werden mussten. "Unsere Spielplätze werden jedes Jahr durch TÜV-Gutachter bewertet und alle Gefahrenmomente entschärft. Unter anderem wurde eine Absturzsicherung am Bachlauf der Leutnitz, ein Fangnetz für die Seilbrücke und ein verbesserter Fallschutz bei den Schaukel- und Klettergeräten angebracht", so Bauhof-Vorarbeiter Ralf Stöcker.

Bürgermeister Jens Korn (CSU) dankte dem örtlichen Frankenwaldverein, der die Patenschaft für das Gelände übernommen hat und sich um die Pflege kümmert. js