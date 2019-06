Sicherheit sollte vorgehen

Man muss sicher nicht alle Planungen verstehen. Da ist eine breite Sackgasse, die keinen Bürgersteig hat. Grundschüler laufen auf der Straße und müssen sich als vermeintlich Schwächere im Verkehr unterordnen. Warum es an dieser Stelle keinen Bürgersteig geben kann, erschließt sich dem Laien nicht wirklich.

Denn Platz wäre da, es fehlt wohl der ernsthafte Wille. In Herzogenaurach wird mit Radwegen gewuchtet, die Sicherheit der Radler wird in der Regel nicht in Frage gestellt. Anfang des Schuljahres wird auf die Abc-Schützen hingewiesen, dass es einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, um die Neulinge im Straßenverkehr nicht zu gefährden. Aber 100 Meter Bürgersteig für die Sicherheit an dieser Stelle sind zu viel?

Zugegeben: Der einfachere Weg wäre es, wenn Eltern ihre Kinder nicht bis vor die Schultüre fahren wollten. Den Eleven zuzutrauen, auch bei Regen, ein paar Meter zu laufen. Das ist aber nicht der Fall. Dieses fehlende Verständnis ist letztlich der Grund dafür, warum es überhaupt Verkehrsregeln, Ampeln, Zebrastreifen, Bürgersteige gibt. Würde jeder auf den anderen achten, bräuchte es all dieser Dinge nicht.

Ergo wäre an dieser Stelle eben ein Bürger- respektive Kindersteig angebracht. 100 Meter Sicherheit, die letztlich finanzierbar und dennoch unbezahlbar wären.