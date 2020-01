Sicherheit ist Thema

Die CSU und ihr Oberbürgermeisterkandidat Christian Lange laden am heutigen Donnerstag, 30. Januar, zum Austausch über die Innere Sicherheit in Bamberg mit dem Bayerischen Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, ein. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim St. Anna in der Moosstraße. "Als CSU ist es uns ein Anliegen, dass sich alle Bürger zu jeder Zeit in unserer Stadt sicher fühlen. Wie wir dieses Ziel am Besten erreichen, wollen wir mit dem Bayerischen Innenminister direkt besprechen", sagt die Ortsvorsitzende der CSU-Ost und Kandidatin für den Bamberger Stadtrat, Gaby Seidl. red