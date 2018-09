Sicherheit in sozialen Medien

Soziale Netzwerke revolutionieren die Welt der Kommunikation. Doch wie schützt man sich und sein Umfeld vor den möglichen Gefahren dieser Netzwerke? Die Kolping Akademie bietet am Montag, 24. September, und Mittwoch, 26. September, jeweils von 18 bis 21.15 Uhr am Wilhelmsplatz 3 in Bamberg anlässlich eines Workshops Informationen zu diesem Thema an. Infos und Anmeldung unter www.kolpingbildung.de oder Telefon 0951/519470. red