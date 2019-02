Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle Kronach, lädt alle zu einer Vortragsveranstaltung mit dem Thema "Gefährliche Waldarbeiten: Sicherheit im Wald für alle" ein. Mit beinhaltet sind auch Informationen zu gesetzlichen Vorschriften, Schutzvorrichtungen und Versicherungsfragen. Als Referent konnte Petra Müller von der Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft gewonnen werden. Die Veranstaltung findet am kommenden Dienstag, 26. Februar, 19.30 Uhr, in Neuengrün, im Dorfwirtshaus "Hildner" und nochmals am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr in Effelter im Gasthaus "Löffler" statt. red