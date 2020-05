Sicherheit geht vor

Die Saison der Wasserwacht beginnt normalerweise im Mai. In diesem Jahr ist aber vieles anders. Denn der Badebetrieb in den Schwimmbädern und an den Seen ist aufgrund der Corona-Pandemie in Bayern aktuell nicht erlaubt. Prinzipiell erlaubt ist dagegen die Ausübung von Wassersport. Hierunter fallen vor allem das Schwimmen, Bootfahren mit Segel- oder Ruderbooten, Stand-Up-Paddeln, Kitesurfen und Windsurfen. Gerade das Stand-Up-Paddeln genießt immer mehr Aufmerksamkeit und wird oft durch ungeübte Wassersportler unterschätzt, berichtet die BRK-Kreiswasserwacht Bamberg. Wie in jedem Jahr bittet die Wasserwacht Bürger, sich am Wasser nicht in Gefahr zu bringen. "Bei den aktuellen Wassertemperaturen unter 15 Grad Celsius kommt es schnell zu einer gefährlichen Unterkühlung", appelliert Stephan Griebel, der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Bamberg.

"Bei unüberlegten Handlungen oder Selbstüberschätzung kann man nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr bringen. Viele Unfälle könnten vermieden werden, wenn sich alle an die Sicherheitsregeln halten würden", so der erfahrene Einsatzleiter der Kreiswasserwacht in dem Pressebericht.

Gerne gibt die Wasserwacht auch persönlich Tipps und berät unter der Info-Hotline 0951/70039399. red