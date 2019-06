Sicherheit für Senioren

Jeder fünfte Verkehrstote des Jahres 2018 in Bayern war 65 Jahre oder älter. Auch im Bereich der hiesigen Polizeiinspektion Bad Kissingen waren im vergangenen Jahr 172 Senioren bei Verkehrsunfällen beteiligt. 68 Senioren wurden dabei verletzt. Sie waren in 127 Fällen die Verursacher eines Verkehrsunfalles. In 18 Fällen wurde die Vorfahrt nicht beachtet, 26 Mal waren es Abbiegefehler, und in 22 Fällen kam es zu Unfällen beim Ein- oder Ausparken. Die Kreisverkehrswacht Bad Kissingen e.V. als gemeinnütziger Verein sieht aus diesem Grunde im Bereich der Verkehrssicherheit für kraftfahrende Senioren hohen Handlungsbedarf und bietet den Zuhörern eine umfangreiche Fortbildung mit dem früheren Verkehrserzieher Edgar Kast an.

Gerade für ältere Menschen ist durch nachlassende körperliche und geistige Leistungsfähigkeit die Teilnahme am Straßenverkehr erschwert. Durch das Auto ist allerdings den Senioren noch ein hohes Maß an Mobilität, Unabhängigkeit und Lebensqualität möglich. Probleme bereiten oft neue komplizierte Verkehrssituationen, Neuerungen bei den Verkehrsvorschriften und gesundheitliche Probleme. Damit Senioren als Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer nicht unter die Räder kommen, werden bei dieser Veranstaltung alte, wichtige Regeln und die neuesten Verkehrsvorschriften angesprochen. Weitere Themen: Hauptunfallursachen, richtige Verhaltensweisen mit vielen Tipps und Hinweise für eine gute Verkehrsteilnahme, Vorsorgemaßnahmen, die Senioren selbst treffen sollten, um sich weiterhin im Straßenverkehr sicher und fit zu bewegen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Sicherheit der älteren Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, Wissensdefizite zu ergänzen und Unfälle zu verhindern. red