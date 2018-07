Sicherheit für Fest in Sand

Nicht nur die Einheimischen freuen sich auf das Sander Altmain-Weinfest, das vor der Tür steht. Die ganze Region fiebert dem Ereignis entgegen und möchte vom 6. bis 9. Juli am Sander Altmain vier schöne Tage erleben.

Für das Fest sind aufgrund seiner Größe mittlerweile besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, wie die Gemeinde mitteilte. Die Veranstalter versuchen, die Beeinträchtigungen für die Besucher so gering wie möglich zu halten. "Ganz ohne zusätzlichen Aufwand geht es allerdings nicht", betont die Gemeinde.

So ist es heuer nicht erlaubt, Rucksäcke, größere Taschen oder gefährliche Gegenstände mit auf das Gelände zu nehmen. Eine Aufbewahrung von Gegenständen der Besucher ist nicht möglich. Ebenso ist die Mitnahme von Speisen und Getränken untersagt. Verstärkt werden die Kontrollen am Eingangsbereich. Sperren werden angebracht, die eine unberechtigte Zufahrt auf das Gelände verhindern sollen.



Pauschale wird verlangt

Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen nachzukommen, hat sich das Weinfest-Komitee laut Gemeinde "dazu durchringen müssen, für das Altmain-Weinfest eine Sicherheitspauschale als Eintrittsgeld zu verlangen". Sie wird an den drei Eingängen (West: Seestraße; Nord: Zeiler Straße; Süd: Schmitt-Steige) vom Kontrolldienst erhoben. Sie beträgt pro Tag zwei Euro und für alle vier Tage fünf Euro. Die Entrichtung der Sicherheitsgebühr wird durch unterschiedliche Armbändchen gekennzeichnet.

Um den Jugendschutz zu gewährleisten, gelten beim Weinfest auf dem gesamten Festplatz die Jugendschutzbestimmungen. Es gibt Kontrollen. Alkoholausschank an Jugendliche ist strengstens untersagt. Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung Erziehungsberechtigter Zutritt. Jugendliche bis 18 Jahre sollten ihren Personalausweis bereithalten. red