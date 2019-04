Sicherheit der Waldarbeiter ist wichtig

In der Mitgliederversammlung der Waldkörperschaft Altenreichthal waren 50 der 76 Mitglieder vor Ort. Vorsitzender Erich Greubel berichtete über die Aktivitäten 2018. Die Arbeiten im Wald gingen im Gegensatz zum Jahr davor gut voran. Die Waldarbeiter wurden durch den Einsatz eines Harvesters unterstützt. Es wurden 430 Festmeter Brennholz aufgesetzt und weitere 100 Festmeter Industrieholz IL. Das eingeschlagene Wertholz wurde von der Forstbetriebsgemeinschaft FBG zentral in Oberthulba aufgelegt.

Ein Unfall simuliert

Greubel berichtete von Schäden, die einen Windbruch mit über 400 Festmetern Kiefern im Bereich Weedholz angerichtet hatte. Unverständnis äußerte er, weil noch immer Holz von 2018 nicht aus dem Wald abgefahren wurde und inzwischen neues Holz dazugekommen ist. Der Sicherheit der Waldarbeiter misst der Vorsitzende große Bedeutung zu. Bei einer Übung wurde ein Unfall mit einem Arbeiter simuliert und durch Einbindung von Feuerwehr und Rettungsdienst der reale Ablauf mit Nutzung eines festgelegten Rettungspunktes geprobt.

Verbissschäden aufgenommen

Die Hegegemeinschaft 588 Sulzthal hat die Verbissschäden durch das Rehwild aufgenommen. Der Bereich Altenreichthal wurde jedoch dabei nicht erfasst. Generell wird den Jagdpächtern empfohlen in Abstimmung mit den Waldbesitzern die Abschussquote zu erhöhen. Die Mitglieder wurden aufgefordert die Anteilsübertragung durch Kauf oder Erbschaft schriftlich zu melden. Eine mündliche Meldung reicht nicht aus.

Der Kassenbericht von Ernst Weisensel dokumentierte stabile wirtschaftliche Verhältnisse.

Der Revierförster der FBG Mike Despang informierte über abgelaufene Maßnahmen und die Planung für das neue Jahr. Der Hiebsatz von 1050 Festmetern wurde leicht überschritten, was durch den Sturm im August 2018 stark beeinflusst wurde. Im kommenden Jahr will man 940 Festmeter einschlagen. Bei den Pflanzungen stehen 830 Douglasien im Vordergrund. In der Region wird immer wieder das vermehrte Auftreten des Schwammspinners festgestellt.

Verteilung Brennholzanteil

Despang erläuterte das Vorgehen zur Ermittlung eines verstärkten Befalls mit diesem Insekt und die Vorgehensweise zur Bekämpfung des Schädlings. Er klärte auf, dass der Schwammspinner nicht mit dem Eichen-Prozessionsspinner zu verwechseln sei, der mit seinem Gift Schaden bei Menschen anrichten kann. An die Versammlung schloss sich die Verteilung des Brennholzanteils der Mitglieder an. hla