Sicherer zur Schule dank Stroh-Freund

Sie sind dreieinhalb Meter hoch, mehrere Zentner schwer und haben eine Schultüte im Arm: die Riesenschulkinder Paul und Lea beziehungsweise Lina. Die Strohpuppen sollen zum Schuljahresbeginn für mehr Aufmerksamkeit bei den Verkehrsteilnehmern sorgen.

Seit Mittwoch steht an der Grundschule in Unnersdorf "Paul", von Unnersdorf her sieht man "Lea", je nach der gewählten Bekleidung.

"Lina" heißt die Puppe, wenn man von Frauendorf kommt; von Schwabthal einfahrend sieht der Autofahrer "Paul" zur Vorsicht mahnen.

Seit nunmehr 18 Jahren wird an den Ivo-Hennemann-Schulen diese Aktion durchgeführt. Seit all den Jahren kleiden die Eltern der Erstklässler die Figuren ein, 100er Nägel ersetzen hierbei die Stecknadeln. Das Erkennungszeichen, die Schultüte, ist noch das Original: vom Loffelder Zimmerermeister Johannes Hügerich aus Blech angefertigt und von seiner Frau Bettina lackiert. In Unnersdorf liefert der Landwirt Stefan Krick aus Altenbanz die Strohballen, in Frauendorf ist es Ludwig Weis aus Serkendorf. Diese Abc-Schützen in Frauendorf sowie Unnersdorf sind unübersehbar. Und das ist auch der Sinn. Sie sollen die Verkehrsteilnehmer daran erinnern, dass die Schule am Dienstag beginnt und die Erstklässler, die noch keine Erfahrung mit dem Straßenverkehr haben, täglich nun hier unterwegs sind.

Die beiden Grundschulen liegen direkt an stark befahrenen Straßen, die Autolenker fahren gerne zügig heran. Geschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern im Bereich der Schulen sind keine Seltenheit, wie die Aufzeichnungen mit dem "Temposys"-Automaten beweisen. Warnschilder hatten kaum einen Effekt, täglich die Geschwindigkeit zu überwachen war nicht möglich.

"Da kam die Idee zu den eindrucksvollen Warnfiguren, die einzigartig in ganz Bayern sind", berichtet Walter Mackert, Vorsitzender der örtlichen Verkehrswacht.

Messbarer Erfolg

Messungen belegen den Erfolg: "Die Autos fahren bis zu 20 Stundenkilometer langsamer, sobald die Strohpuppen in Unnersdorf und Frauendorf aufgestellt sind."

Nach sechs Wochen verlässt das Riesenschulkind mit seiner zwei Meter großen Schultüte seinen Platz wieder. "Sonst tritt ein Gewöhnungseffekt ein, und die Autofahrer nehmen es nicht mehr wahr", weiß Mackert. Sechs bis acht Wochen hält die Wirkung noch nach, dann fahren die Autos wieder schneller vorbei. "Bis dahin kennen die Erstklässler ihren Schulweg und haben schon viel über die Gefahren des Straßenverkehrs gelernt", so der Initiator. Lobende Worte für diese Idee gab es von Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker.

Gerald Storath, Chef der Polizeistation Bad Staffelstein, kündigte an, dass mit Beginn des neuen Schuljahres wieder mit vermehrten Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Schulen zu rechnen sei.

Bad Staffelsteins Zweiter Bürgermeister Hans-Josef Stich (CSU) wünschte den neuen Abc-Schützen eine erfolgreiche und unfallfreie Schulzeit.