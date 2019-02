Sicherer Umgang mit dem Tablet

Der Tablet-Kurs im "Treff am Bürglaßschlösschen" richtet sich an Interessierte, die wenig bis gar keine Kenntnisse von Tablets haben und erst mal probieren möchten, ob so ein Gerät für sie infrage kommt. Erläutert werden die grundlegenden Funktionen. Auch die Apps werden gezeigt, mit denen man zum Beispiel Texte schreiben oder Zugtickets buchen kann. Der Kurs umfasst mehrere Termine, immer mittwochs um 14 Uhr. Die Themen: 6. Februar - Apps installieren und die App "Pinterest"; 13. Februar - GPS - Zurechtfinden im Urlaub, 20. Februar - alles um E-Mails. Danach (ab 15.30 Uhr) findet jeweils die Tablet-Sprechstunde statt. Termine werden viertelstündlich vergeben. Um Anmeldung unter Telefon 09561/94415 oder per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red