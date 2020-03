Sicherer Schulweg für die Grundschüler

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. So lautet ein deutsches Sprichwort aus dem 19. Jahrhundert, das sicherlich auch im Straßenverkehr zutrifft. Gerade Schulkinder sind dort extrem gefährdet. Schulanfänger übersehen Gefahrenquellen und werden oft selbst übersehen. Die Wege werden länger, und die Kinder sind öfter alleine unterwegs. Nun übergab die Verkehrswacht Bad Staffelstein an die Erst- und Zweitklässler der Ivo-Hennemann-Grundschule in Frauendorf und Unnersdorf sowie an die Erstklässler der Adam-Riese-Grundschule in Bad Staffelstein zahlreiche Arbeitshefte im Wert von mehr als 800 Euro.

Ziel der Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung in der Grundschule ist es, die Schüler zu selbstständigen, sicheren, umweltbewussten und nachhaltig handelnden Verkehrsteilnehmern zu erziehen. Der Unterricht knüpft an die Erfahrungen der Kinder an ihrem Wohnort an. Inhaltliche Schwerpunkte sind in den Klasse 1 der Schulweg und die Verkehrsteilnahme als Fußgänger sowie als Mitfahrer mit öffentlichen Verkehrsmitteln und im Pkw. Die Radfahrausbildung wird in den zweiten Klassen behandelt.

"Jetzt, zum Frühjahr, und im Sommer sind die Kinder vermehrt im Straßenverkehr unterwegs. Da kommt uns das Arbeitsheft genau recht. So ein buntes Arbeitsheft motiviert doch viel mehr als ein normales Schulheft", meinte Klassenleiterin Monika Schwab von der Klasse 1b in Frauendorf bei der Übergabe. Die Erstklässler lernen alles zum sicheren Schulweg: Gefahren erkennen, sehen und gesehen werden, Verkehrszeichen, partnerschaftliches Verhalten.

"In den letzten 30 Jahren gab es in den Grundschulen keine Schulwegunfälle mehr", erklärte Walter Mackert. gkle