Sicher unterwegs zum Schulanfang

Diese Woche gibt es für zahlreiche Kinder der Bamberger Grundschulen einen besonders aufregenden Ausflug: Auf dem Parkplatz der Brose-Arena nehmen sie an einem Programm zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr teil. Die Kinder radeln durch einen Fahrradparcours, der "tote Winkel" bei einem Lkw wird erklärt und im Stadtbus lernt der Nachwuchs, warum Festhalten und eine gut verstaute Büchertasche so wichtig sind.

Am Anfang ist die Stimmung im Bus der Stadtwerke Bamberg noch ein bisschen wie in einem Fahrgeschäft auf dem Volksfest: Der Bus legt sich in die Kurven und fährt Slalom. Doch spätestens bei den ersten Bremsmanövern wird klar, warum Franz Werner, einer der beiden Verkehrserzieher bei der Bamberger Polizei, vor Beginn der Fahrt die absolute Aufmerksamkeit der Schüler gefordert hat: Ordentlich hinsetzen, festhalten und die Schultasche hinter die Beine stellen - damit weder die Kinder im Bus stürzen, noch die Büchertasche zum Geschoss wird oder jemand darüber stolpert. Nun zeigt sich in der Praxis, warum die Theorie so wichtig ist.

Lernen auf dem Fahrrad

Dies ist nur ein Beispiel für das, was die Grundschüler während der Verkehrssicherheitswoche bis zum 20. September lernen. Hier geht es einerseits um das richtige Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus, aber auch auf dem Fahrrad und im Straßenverkehr, wie die städtische Pressestelle mitteilt.

Bei Klaus Fuß, dem Kollegen von Verkehrserzieher Franz Werner, lernen die Kinder beispielsweise auch das langsame Fahren mit dem Rad durch einen Slalom und auf welche Weise dies den Gleichgewichtssinn fordert. Außerdem erfahren die Schüler von einem Vertreter des ADAC, warum der "tote Winkel" bei einem Lkw so gefährlich sein kann. Die Fahrschule Lisowski hat dafür einen Lastwagen organisiert. Die Sparkasse Bamberg stellt Pavillons zur Verfügung und die Organisation der gesamten Veranstaltung hat das Amt für Bildung, Schulen und Sport übernommen.

Erst vor kurzem wurden zwei Geschwindigkeitsanzeigen vor Schulen in Bamberg-Ost und Bug installiert. Zweiter Bürgermeister Christian Lange (CSU) kündigte an, dass zudem eine erste Hol- und Bringzone in Bamberg angedacht sei. red