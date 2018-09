Sicher im Straßenverkehr

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind wieder hunderte Erstklässler in der Region eingeschult worden. Auf die Abc-Schützen kommen viele spannende neue Herausforderungen zu. Eine davon ist der tägliche Weg zur Schule. Dieser kann aufgrund des Straßenverkehrs nicht ungefährlich für die unerfahrenen Kinder sein. Deshalb ist es beispielsweise unabdingbar, dass die Kinder stets einen Helm tragen, wenn sie mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Um dies zu unterstützen, stiftet das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen auch in diesem Jahr einen Klassensatz Fahrradhelme als Einschulungsgeschenk.

Heuer gehen die Helme im Rahmen der städtischen Aktion "Fahrradhelme für Bad Kissingen 2018" an die Klasse 1a der Henneberg Grundschule. "Wir sind immer auf die Gesundheit und Sicherheit der Menschen in der Region Bad Kissingen bedacht, da machen wir auch bei den Kleinsten keine Ausnahme. Deshalb nehmen wir selbstverständlich auch dieses Jahr an dieser schönen Aktion teil", so Klinikgeschäftsführer Daniel Amrein.

Der Fahrradhelm ist nicht das einzige Hilfsmittel, um die Kinder im Straßenverkehr zu schützen, aber dafür ein ganz zentrales: "Das Tragen eines Helms kann bei einem Unfall über Leben und Tod entscheiden. Wird er richtig getragen, kann er einen großen Beitrag zum Schutz des Kopfes leisten und vor schweren Schädel-Hirnverletzungen schützen", weiß Ulf Reichenbach, Leiter der Notaufnahme im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen.

Damit es erst gar nicht zu einem Unfall kommt, ist es wichtig, präventive Maßnahmen vorzunehmen: Das Kind sollte auf den Schulweg vorbereitet werden und die Strecke gemeinsam geübt werden. Am besten sucht man vorab eine möglichst verkehrsberuhigte Route aus und weist die Kinder auf die jeweiligen Gefahren hin.

Begleiten Sie Ihr Kind anfangs und organisieren Sie sich mit anderen Eltern, so ein weiterer Rat. Anschließend sollten die Kinder immer in Gruppen gemeinsam zur Schule fahren, da sie so von anderen Verkehrsteilnehmern leichter gesehen werden und gegenseitig aufeinander achtgeben können. Kinder bis acht Jahre müssen auf dem Gehweg fahren. Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren können auf dem Gehweg fahren. Kinder ab elf Jahren müssen auf der Straße fahren. Gerade bei jüngeren Kindern mit kleinen Fahrrädern kann es Sinn machen, eine Fahne am Fahrrad zu befestigen. So können andere Verkehrsteilnehmer die Kinder besser sehen.

Markus Höppner