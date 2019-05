Sicher auf dem E-Bike: Tipps für das Pedelec

Zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Arbeitsgruppe "Seniorengesundheit" veranstaltet die "Gesundheitsregion plus" zusammen mit Kooperationspartnern auf dem Verkehrsübungsplatz der Polizei in Forchheim einen Workshop für Bürger, die sich ein Pedelec anschaffen möchten oder ihr eigenes Pedelec sicher nutzen wollen. Dieser besteht aus einem Vortrag mit Fragemöglichkeit, Fahrübungen auf dem Parcours und Ausfahrt im Anschluss. Termin ist am Donnerstag, 6. Juni, 16 Uhr. Der Besuch ist kostenfrei. Jedoch wird um Anmeldung bis Donnerstag, 30. Mai, via E-Mail an seniorenbeirat@forchheim.de oder telefonisch unter 09191/86-3510 gebeten. Ein Bus bringt Fußgänger zum Verkehrsübungsplatz. red