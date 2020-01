Sich selbst coachen und einen guten Ton pflegen

Im Rahmen der "Frau und Beruf"-Seminarreihe laden die Beratungsstelle für Arbeitslose, die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Kulmbach und die Beauftragte für Chancengleichheit des Jobcenters Kulmbach zu folgenden Veranstaltungen in der Kronacher Straße 9 ein: am Dienstag, 4. Februar, von 9 bis 12 Uhr zu "Coach dich selbst" und am Dienstag, 11. Februar, von 9 bis 12 Uhr zu, "Guter Umgang im Team". Um telefonische Anmeldung (09221/4377) wird gebeten. red