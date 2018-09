Sich richtig ausdrücken

Das Kolping-Bildungwerk, Wilhelmsplatz 3, veranstaltet am Samstag, 29. September, 9 bis 16.15 Uhr, ein Rhetorik-Seminar für wirkungsvolles und überzeugendes Reden. In praktischen Übungen entwickeln die Teilnehmer die richtigen Fragetechniken, um in Gesprächen zu punkten, sie lernen Angriffe im Alltag charmant und gekonnt zu erwidern und stärken somit auch ihr Selbstbewusstsein. Das erlernte Wissen wird in praktischen Übungen gefestigt. Infos und Anmeldung unter Tel. 0951/5194720. red