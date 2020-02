Sich gegen Missbrauch wehren

Hut ab für "Hau ab!": In den vergangenen 18 Jahren wurde das preisgekrönte interaktive Präventionsstück über 13 000 Mal in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen aufgeführt - vor Kindern, Eltern und Fachleuten. 2001 hatte der Theater- und Sozialpädagoge Dirk Bayer das interaktive Werk gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Sexueller Missbrauch" in Bamberg entwickelt.

Mehrmals pro Woche treten Bayer und seine Schauspielkollegen damit in Klassenzimmern in der ganzen Republik auf. Das Stück gibt es in eigenen Versionen für Kita, Grundschule, für Jugendliche und Menschen mit Behinderung. Außerdem ist es Thema von Fortbildungen und Elternvorträgen. Mittlerweile hat Bayer damit über 650 000 Menschen erreicht, wie es in einer Mitteilung heißt.

"Nein" sagen können

"Das Thema sexueller Missbrauch wird in unserer Gesellschaft oft am Mythos vom bösen Fremden festgemacht", sagt Dirk Bayer. "Wesentlich häufiger aber ist der sexuelle Missbrauch durch enge Bezugspersonen. Die meisten Täter sind keine Fremden, sondern stammen aus der Familie und dem näheren Umfeld."

Das Stück "Hau ab!" thematisiert sowohl den "bösen Fremden" als auch familiäre Grenzüberschreitungen und zeigt Kindern konkrete Handlungsmöglichkeiten auf. Es stärkt, wie es in der Mitteilung weiter heißt, das Vertrauen in ihr inneres Gefühl und bringt die Kinder dazu, sich zu wehren und "Nein!" zu sagen.

Infos für Eltern und Lehrer

Eltern erfahren dabei, wie sie ihre Kinder schützen können. Die Schauspieler brechen Tabus auf, informieren über Hilfsangebote und bieten Lehrern Anregungen, mit den Kindern die richtigen Worte zu finden und über Missbrauch zu reden.

"Hau ab!" ist interaktiv. Interaktion bedeutet hier, dass Akteure aus dem Publikum tatsächlich mitmachen und sich etwa gegen Onkel Heinz durchsetzen, wenn er ein Küsschen erpressen will. In den Szenen wird anschaulich, warum es wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Gespielt wird das Stück im Klassenzimmer, als Kulisse dienen Schultafel und Pult.

Positive Rückmeldungen

Bayer erhalte häufig Feedback von Beratungsstellen. Nach den Auftritten würden immer wieder Anrufe eingehen, heißt es weiter, die letztlich dazu führten, dass auch lang anhaltender Missbrauch beendet werde. Damit alle Interessierten die Gelegenheit haben, das Stück anzusehen, gibt es zum 18. Jubiläum eine Sondervorstellung in der neuen Aula der Maria-Ward-Schulen in der Edelstraße 8 in Bamberg - am 6. Februar von 19 bis 21 Uhr, mit Dirk Bayer und Kollegen.

Bambägga tritt auf

Das Publikum erlebt Szenen aus allen "Hau ab!"-Versionen - vom Kindergarten bis zur Jugendversion. Lehrer können sich laut Mitteilung hier einen guten Eindruck vom Stück verschaffen, Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder schützen können. Als Zugabe performt Bambägga einen eigenen "Hau ab!"- Song.

Im Anschluss an die Aufführung wird über Möglichkeiten diskutiert, Missbrauch zu begegnen und zu verhindern. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Lehrer und alle Interessierten.

"Hau ab!"-Erfinder Dirk Bayer ist ausgebildeter Sozial- und Theaterpädagoge, Familientrainer und Lehrercoach, Vater und Clown. red