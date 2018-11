Sich Gedanken machen

Es war ein Zeichen gegen Rassismus und Faschismus, gegen ausländerfeindliche Parolen und Tendenzen. Ein Signal für Toleranz und Weltoffenheit, verbunden mit dem Aufruf, ganz klar zu Demokratie und Menschenrechten zu stehen. Die Coburger Schriftstellerin Heidi Fischer organisierte mit Unterstützung der Stadt Coburg und in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Riemann die Lesung "Coburger Autoren gegen Rechts". Oberbürgermeister Norbert Tessmer übernahm die Schirmherrschaft.

Sieben Autoren, die alle bereits publiziert haben, stellten Gedanken, Essays, Gedichte, Kurzgeschichten und Berichte gegen Hass und Hetze vor. Gegen das Braune, Klebrige, mit dem "etwas nicht stimmt", das sich in die Gehirne einschleicht, Recht und Ordnung hinterfragt, sich festsetzt. Irritiert, wie Lebkuchenduft in der Sommerhitze, der einfach nicht passt und doch wie ein Hauch über der Stadt liegt, wie es die diesjährige Gewinnerin des Fränkischen Kurzgeschichtenpreises Isabel Firsching wunderbar treffend in ihrer Parabel "Süße Verführung" formulierte. Der Journalist Christian Göller erzählte von seiner Begegnung mit einer Jüdin in Amerika, deren Großvater ein Überlebender von Auschwitz war.

Das zweistündige Programm in der komplett besetzten Buchhandlung hatte nichts mit mahnenden Worten oder erhobenem Zeigefinger zu tun. Lustiges, Heiteres und auch Satire boten Abwechslung und luden auf besondere Art und Weise ein, sich Gedanken zu machen. Redakteur Dieter Ungelenk präsentierte nicht nur stimmungsvolle Improvisationen auf der Gitarre sowie ein unter die Haut gehendes, selbst geschriebenes Lied "gegen die rechten Propheten", sondern nahm in bissiger Manier den "Urhorst der Bayern" auf die Schippe. Heidi Fischer brachte in ihrer Kurzgeschichte "Aber er ist mein Vater" auf einfühlsame Weise Konflikte und Zwischenmenschliches ins Spiel. Was macht es mit einer Tochter, wenn der geliebte Vater, der Sandburgenbauer und Quatschmacher, dabei ist, als ein Syrer fast totgeschlagen wird?

Ebenfalls ruhig und nachdenklich stimmten die Gedichte, die der Mundartdichter Manfred Kern vortrug. Hohe Aufmerksamkeit verlangte die Sprache, der Dialekt, doch Aufmerksamkeit forderte ebenso der Inhalt. Betroffenheit stellte sich ein über die "Judenhure Moni" und über den Nazi im Altenheim, in dessen Lieblingssuppe die "kloane Hakekreuzla" schwimmen.

Witzig, humorvoll und dialogisch folgte Reinhard Heinritz nachbarschaftliche Unterhaltung über den Gartenzaun. Der besserwisserische und gebildete Norddeutsche mit dem bodenständigen "Middelfrangn", der sich so mehr oder weniger wütende Gedanken macht.

Zum Abschluss des literarischen Signals las Martin Droschke aus einer Reise entlang der "Goldenen Straße", des spätmittelalterlichen Handelsweges von Nürnberg nach Prag. Sehenswürdigkeiten und Kurioses wie das Deutsche Knopfmuseum in Bärnau stellt er ebenso vor wie den Eisernen Vorhang: heute ein Streifen mit Gras über der Geschichte. Ein Abend, der ein klares Nein setzte gegen rechtes Gedankengut. Initiatorin Heidi Fischer freute sich über die 612 Euro Eintrittsgelder, die als Spende zu gleichen Teilen an Exit-Deutschland (Organisation, die Hilfe beim Ausstieg aus der rechtsextremen Szene bietet) und B.U.D. (Beratung, Unterstützung und Dokumentation, eine Initiative für Opfer rechtsextremer Gewalt) gehen werden. red