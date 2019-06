Sich einmal wie Queen Victoria fühlen

Zur Sonderausstellung "Typisch British, very deutsch" steht den Besuchern des Puppenmuseums nur in den Pfingstferien eine Fotostation zur Verfügung. Mit Accessoires wie Krone, Spitzenschirm, Handschuhen, Zylinder, Orden und Bart können sie in die Rollen von Queen Victoria und Prinz Albert schlüpfen und für ein Selfie vor dem Kamin Platz nehmen. Für Kinder liegen im Raum für Museumspädagogik Legespiele und Mandalas bereit. Beide Stationen können während der Öffnungszeiten selbstständig genutzt werden. Das Puppenmuseum ist in den Ferien täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. red