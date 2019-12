Shuttleservice zur Sommeroperette

Für die Saison 2020 wird gemeinsam mit Gevers Reisen Coburg ein Shuttleservice zur Waldbühne Heldritt angeboten. Es können für die Vorstellungen am Samstag, 8., Sonntag, 9., Samstag, 15., sowie Sonntag, 16. August, Kombitickets für Vorstellung und Transfer bei Gevers Reisen am Theaterplatz 2 in Coburg gekauft werden. Weitere Informationen zum Transfer und den Haltestellen erhält man unter Telefon 09651/ 2399380. red