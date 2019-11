Shuttlebus zur Wallburg-Weihnacht

Die Stadt Eltmann bittet die Besucher der Wallburg-Weihnacht am Samstag, 30. November, den Shuttlebus zu nutzen. Der Transfer beginnt um 13 Uhr mit Einstieg am Marktplatz oder am Schulbusparkplatz. Des Weiteren teilt die Stadt mit, dass in der Schlosssteige aufgrund des Halteverbotes nicht geparkt werden kann. Für die Anwohner des Baugebiets "Am Hahn" und die Wallburgstraße werden die Zufahrten von der Freiwilligen Feuerwehr kontrolliert. Damit der Shuttlebus ungehindert fahren kann, werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, zum Parken nicht den Straßenraum der Schlosssteige und der Wallburgstraße zu nutzen. red