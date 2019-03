Shrimps bezahlt, Spülmittel nicht

Am Mittwochmittag teilte der Marktleiter eines Verbrauchermarktes im Stadtgebiet einen Ladendiebstahl mit. Der Chef des Marktes hatte einen 57-jährigen Kunden dabei beobachtet, wie er eine Flasche mit Spülmittel in seinen Rucksack eingepackt hatte. An der Kasse bezahlte der Mann dann zwar ein Päckchen Shrimps, das Spülmittel erwähnte er jedoch nicht. Vom Marktleiter angesprochen, räumte er den Diebstahl ein. pol