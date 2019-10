Showroom wird Fitnessstudio

Die nächste Sitzung des Bauausschusses findet am Dienstag, 29. Oktober, um 16 Uhr im Rathaus II statt. U. a. werden behandelt: Nutzungsänderung zur Ausweisung zweier Stellplätze für Wohnmobile im Falkenweg 10 in Kösten; Nutzungsänderung eines Showrooms (Möbelausstellung) in ein Fitnessstudio in der Reuther Straße 39 in Seubelsdorf; Nutzungsänderung einer Sparkassenfiliale zum Café und Anbringen einer Werbeanlage in der Theodor-Heuss-Straße 32; Umbau eines Zweifamilien- und Geschäftshauses zu einem Mehrfamilien- und Geschäftshaus in der Grünewaldstraße 19 a in Lichtenfels; Erweiterung der Schießsportanlage der königlich-privilegierten Scharfschützengesellschaft Lichtenfels; Anbau einer zweistöckigen Balkonanlage an ein Mehrfamilienwohnhaus in der Thiersteinstraße 47 in Schney.

Weitere Tagesordnungspunkte sind: Information über die Fällung eines Baumes auf dem Spielplatz Breslauer Straße; Information über den geplanten Bau einer Ufermauer an der Leuchse entlang des Grundstücks Uferweg 4 in Mistelfeld; Beratung und Beschlussfassung über die Umbenennung einer Wohnstraße auf dem ehemaligen Hemden-Rost-Gelände. red