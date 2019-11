Showdown für Baur SV

Es ist alles vorbereitet in der Kegler-Bayernliga Nord für den letzten Spieltag der Hinrunde. Im Topspiel tritt der Baur SV Burgkunstadt am Samstag (13 Uhr) als Verfolger in Nürnberg beim Spitzenreiter TV Eibach an. Die Mittelfranken sind zu Hause noch ohne Verlustpunkt, die Baur-Männer treten nach zwei Auswärtssiegen zuletzt selbstbewusst an. Beide Teams haben ihre letzten fünf Spiele gewonnen.

Sollten die Gastgeber erneut triumphieren, dann haben sie mindestens drei Punkte Vorsprung vor den Verfolgern. Ein Gästeerfolg dagegen würden die "Schwarz-Gelben" nach Punkten aufschließen lassen.

3522, 3527, 3529 - mächtig beeindruckend lesen sich die bisherigen Heimresultate der Eibacher. Um die Punkte zu entführen, müssen die Männer vom Obermain also 590 im Schnitt auf die Bahnen zaubern - da darf man sich keine Schwäche erlauben. Beginnen werden das Spitzenspiel beim Gast Nico Samel und Peter Zapf, gefolgt von Tobias Rießner und Kevin Milde. Michael Carl nimmt auf der Bank Platz und wird als Feuerwehr jederzeit topfit bereit sein. Die Paarung Johannes Partheymüller und Patrick Kalb kann am Schluss sicher noch für hohe Holzzahlen sorgen, ein spannendes Spiel wird allemal erwartet. tc