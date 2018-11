"Shoppen-Weinbar" eröffnet in Markthalle

In Kooperation mit "Liaison au Chocolat" startet die Markthalle Coburg ab Donnerstag, 29. November, das Projekt "Shoppen-Weinbar". Bis Weihnachten bietet sich diese jeden Donnerstag von 16 bis 21.30 Uhr als Afterwork-Treffpunkt an. Schauplatz ist der ehemalige Stand der Destillerie Möbus. Im Fokus des Angebotes steht laut Mitteilung von Sebastian Hofmann, Geschäftsführer der Markthalle Coburg GmbH, natürlich der glasweise Ausschank von Schoppenweinen. Aber auch Bier, Wasser und Hochprozentiges kann genossen werden. Im Rahmen des Projekts soll ermittelt werden, was sich zukünftige Gäste als Angebot einer solchen Weinbar wünschen und was unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten realisiert werden kann, um einen weiteren attraktiven Treffpunkt in der Markthalle darzustellen. Gastgeber an der Weinbar ist Sebastian Hofmann. Ergänzt wird das abendliche Angebot um einen Frühs(c)hoppen am Morgen. Geplant ist dieser an gleicher Stelle für alle Adventssamstage ab 11 Uhr. red