Shoppen unter Sternen

Zum Einkaufen bis 23 Uhr lädt das City-Management Erlangen am Freitag, 31. Mai, ein. Besucher und Shoppingfreudige dürfen sich auf geöffnete Ladentüren, Aktionen der Einzelhändler und ein exzellentes Kulturprogramm freuen. Drumherum soll das Showprogramm auf der großen Showbühne in der Altstadt den Abend zu etwas ganz Besonderem machen. Ab 18 Uhr startet auf der Bühne am Martin-Luther-Platz das Programm mit Erlanger Musikern.

"Wir wollen diese laue Mainacht als Brückentag bewusst nutzen, um den Besuchern und Gästen unserer Stadt die vielen Facetten des Erlanger Handels aufzuzeigen. Im Gegensatz zu einem verkaufsoffenen Sonntag ist gerade bei der Sternen-Nacht noch eine ganz andere Stimmung in der Stadt zu spüren. Die vielen Verweilmöglichkeiten, die verschiedensten Leckereien aus Food-Trucks und das Kulturprogramm auf der Showbühne machen den Abend perfekt", so Julia Siebenhaar, Projektleiterin Veranstaltungen des City-Managements Erlangen.

Die Hauptstraße verwandelt sich in eine Erlebnismeile der besonderen Art. Egal ob Köstlichkeiten, Künstler oder Aktionen der ansässigen Einzelhändler. Auf der Straße kann man ohne Verkehr flanieren, denn sie wird bereits ab den frühen Morgenstunden für den Verkehr gesperrt. Die Buslinien werden über die Fuchsenwiese umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle wird am E-Werk eingerichtet.

Am Schlossplatz ist für das leibliche Wohl gesorgt. Nach der Shoppingtour können sich die Besucher auf den vielen Liegestühlen und Verweilplätzen erholen und stärken. Ein regionaler DJ sorgt an diesem Nachmittag und Abend für Stimmung mit punktueller Unterstützung durch klassische Begleitung. Auf dem Platz stehen für die Besucher Liegestühle, Sitzsäcke und eine Chillout-Area sowie ein gastronomisches Angebot zur Verfügung.

Zurück in die 60er Jahre

Die 60er Jahre leben am und rund um den Bohlenplatz auf. Bunte und wilde Petticoats, passende Musik und ein Aktionsprogramm sollen für Unterhaltung sorgen. Der Rollschuhclub präsentiert sich, es gibt eine Vespa-Ausstellung und leckere Snacks passend zum Thema.

Ob in der Altstadt mit ihren zahlreichen oft noch inhabergeführten Geschäften in malerischen Gässchen und kleinen Seitenstraßen oder entlang der Nürnberger Straße mit den großen Marken, in Erlangen findet sich eine vielfältige Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten.

Der Besiktasplatz soll zur Anlaufstelle für alle Autobegeisterten werden. Das "Open Piano" ist hier ein weiteres Highlight des Abends und bietet klavieraffinen Besuchern die Gelegenheit, selbst in die Tasten zu greifen. red