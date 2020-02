Das Kolping-Bildungswerk bietet am Montag, 10. Februar, und am Mittwoch, 12. Februar, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr am Wilhelmsplatz 3 einen EDV-Workshop zu dem Thema "Einkaufen im Internet" für Menschen "50 plus" an. Die Teilnehmer lernen unter anderem, wie man Ein- und Verkäufe von zu Hause aus erledigt, im Internet richtig nach etwas sucht und Bestellungen online versendet. Nähere Infos und Anmeldung unter www.kolpingbildung.de oder unter der Rufnummer 0951/519470. red