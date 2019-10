Shoppen bis in den Abend hinein

Der Herbstmarkt mit Dämmers(c)hoppen entpuppte sich am Samstag als wahrer Besuchermagnet. Sonnenschein und blauer Himmel bescherten den Menschen aus der Korbstadt und dem Umland einen wundervollen Einkaufstag.

Bereits in den Vormittagsstunden herrschte in der Fußgängerzone und rund um das Rathaus lebhaftes Treiben. Zahlreiche Fieranten mit ihren Ständen luden zum Schauen, Genießen und Kaufen ein.

Die St.-Katherina-Schule war auch heuer wieder mit sechs Ständen vertreten. Angefangen hatte es vor vielen Jahren mit einem Stand, berichtet Werner Lindner, der ehemalige Schulleiter. Seit dem neuen Schuljahr ist Lindner in Pension. Es war ihm aber wichtig, noch einmal vorbeizuschauen. In den vergangenen Wochen hatten die Schüler fleißig gebastelt, Kerzen hergestellt und alles liebevoll präsentiert. Ihre beinahe schon legendäre Kürbissuppe erfreute sich gerade um die Mittagszeit großen Zuspruchs. Lindner lobte das Engagement von Schülern und Eltern. Vorrangig gehe es nicht um den Erlös aus dem Verkauf, sondern um den Ruf der Schule in der Gesellschaft, sagte er.

Wie Bier gebraut wird

Zum ersten Mal dabei waren die Werkstätten St. Joseph aus Neuensee. Unter dem Motto "O'zapft is" konnten sich die Besucher einen Schluck Bier schmecken lassen. "Mit dem Projekt ,Main BräuWerk‘ möchten wir Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten, das Brauhandwerk zu erlernen", berichtet Heide Heid, Mitarbeiterin im Kreativbereich der Werkstätten St. Joseph.

Ebenfalls zum ersten Mal auf dem Herbstmarkt war Thomas Schulz von ,Art & Delikat‘ vertreten. Seit etwa zehn Jahren stellt die Lebzelterei Gebäck her und seit etwa vier Jahren auch die dafür benötigten Holzmodeln nach eigenen Entwürfen.

Auch sonst war einiges geboten. Der Herbstmarkt bot einen bunten Mix aus Shopping-Flair, kulinarischen Genüssen, Musik und Unterhaltung.

Die Kinder kamen ebenfalls beim Herbstmarkt auf ihre Kosten: Beim Schminken verwandelten sie sich in furchtlose Piraten, schöne Prinzessinnen oder anmutige Tiere.

Die fünfjährige Mia hatte sich schon seit zwei Wochen auf den Samstag gefreut. Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass es im "Archiv der Zukunft" Schokolade aus dem 3D-Drucker gibt. Ihr Urteil: "Die Schokolade schmeckt gut."

Als ein weiteres Highlight erwies sich die Modenschau unter dem Motto "Mode im Rathaus". Im ersten Stock zeigten einige Modehäuser, was Frauen und Männer im kommenden Winter so tragen. "Der Winter wird bunt und richtig kuschelig", versprach Frank Ziegler, der wie immer die Moderation übernommen hatte und die zumeist weiblichen Besucher mit viel Witz und so mancher launigen Bemerkung durch das Programm führte. Präsentiert wurden auch die neuesten Schuhe und Düfte.

Straßenkünstler traten auf

Für das leibliche Wohl sorgte die Lichtenfelser Gastronomie und der Bäckereifachverein und die heimischen Brauer. Straßenkünstler wie Zauberer Michael Blume, Jonglage-Künstler "Kaa" und "Lux Aeterna" boten beste Unterhaltung. Auf sommerlich angenehme Tagestemperaturen folgte ein lauer Abend, der noch lange einen Aufenthalt auf den Lichtenfelser Marktplatz möglich machte. Auch in den Geschäften herrschte bis 22 Uhr noch ein reges Treiben. "Das wunderbare Wetter sorgte für gute Laune", lautete das Fazit von Andrea Deuerling von Mode Deuerling.