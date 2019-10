"Sherry" folgt dem "Meisterwerk" nach

Es geht weiter im Salon Güßregen in der Erlanger Straße. Dem "Meisterwerk" folgt "Sherry's Haarwerk" nach. Heute Abend ist die offizielle Eröffnung mit Gästen und Discjockey.

Die neue Chefin in dem Friseur-Salon am Eingang zur Fußgängerzone ist keine Unbekannte, hat sie doch schon fünf Jahre dort gearbeitet. Aus gesundheitlichen Gründen gab Dominik Güßregen den Laden nun an die 42-jährige Herzogenauracherin weiter. So sei ein nahtloser Übergang gewährleistet, sagte seine Frau Alexandra Güßregen bei der Übergabe.

Serife und Karola

Serife Zerl betreibt ihren Salon "Sherry's Haarwerk" gemeinsam mit Karola Kerschbaum, die seit 2007, also vom ersten Tag an, schon im "Meisterwerk" angestellt war. Auf der Fläche von etwa 75 Quadratmeter könnte später zusätzlich eine Kosmetikerin beschäftigt werden. "Ich bin Friseurin, seit ich 15 bin", sagt Serife, genannt "Sherry". Seit elf Jahren ist sie in Herzogenaurach und war zuletzt selbstständig tätig. Ihr Publikum sollen Frauen, Männer und auch Kinder sein, eine kleine Spielecke ist mit eingeplant. Bekannt ist Sherry an der Aurach durch ihre "Keratin-Haarglättung", als ihr Alleinstellungsmerkmal, wie Alexandra Güßregen lobt. bp