Der BDKJ-Dekanatsverband Kulmbach lädt alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 15 Jahren zu einer Freizeit im Jugendbildungshaus am Knock in Teuschnitz vom 5. bis 7. April ein. Dort planen die Jugendleiter einen spannenden Fall um Sherlock am Knock. Anmeldung unter 09221/9582-0 oder info@eja-kulmbach.de. red