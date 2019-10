Sharan wird angefahren

Der Polizei wurde eine Unfallflucht in Sand gemeldet. Am Dienstag in der Zeit von 8.30 bis 11.45 Uhr stand der VW Sharan eines 43-jährigen Mannes am rechten Fahrbahnrand der Steigerwaldstraße in Fahrtrichtung Zeiler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel und den linken Kotflügel des geparkten Wagen. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Rufnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges bemerkt?