SG will zurück in Erfolgsspur

Spitzenspiel verloren, aber die Tabellenführung verteidigt. So lautete das Fazit der Bezirksoberliga-Handballerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen am vergangenen Spieltag. Nach der Niederlage beim Verfolger TV Marktleugast ist allerdings die Tabellenführung am Sonntag (14 Uhr) ernsthaft in Gefahr, wenn das Team von Trainerin Christine Gahn in der Obermainhalle mit dem TV Gefrees das nächste vermeintliche Spitzenteam der Liga trifft.

Rechnung aus Hinspiel offen

Mit dem TV Gefrees ist aus Sicht der SG Kunstadt/Weidhausen in dieser Saison auch ganz eng der 11. November verbunden: An diesem Tag setzte es für die SG gegen den TVG die erste Saisonpleite - und dies mit 22:32 unerwartet hoch. Der Höhenflug des Meisterschaftskandidaten wurde damals gestoppt und, was für den weiteren Saisonverlauf noch schwerwiegender war, der Glaube an die eigene Stärke ein Stück weit erschüttert.

Ähnlich verhielt es sich auch beim verlorenen Spitzenspiel vor einer Woche, nach dem selbst die Spielerinnen konstatieren mussten, dass sich die SG derzeit vor allem selbst im Weg steht. Die Leichtigkeit des Saisonauftakts ist zwar verloren gegangen, doch noch haben die SGlerinnen alles selbst in der Hand.

Da trifft es sich gut, dass auch der Meister des Vorjahres momentan spielerisch wenig überzeugt. Nach vier Niederlagen in Serie rutschte Gefrees auf den fünften Tabellenplatz ins Mittelfeld der Liga ab. Dass der TVG aber noch immer zu den Spitzenteams zählt, will die Mannschaft von Trainer Hermanek in der Obermainhalle beweisen. Sollte die SG-Truppe am Sonntag ihr Potenzial ausspielen, dann steht einer Revanche kaum etwas im Wege.

Zudem hat im Fernduell der punktgleiche Zweite TV Marktleugast beim Tabellendritten TV Hallstadt eine noch schwierigere Aufgabe vor sich, so dass die Frauen vom Obermain mit großer Zuversicht in diesen wichtigen Spieltag starten dürfen. mts