SG Teamwork empfängt den Tabellenführer

Das Bayernligateam der SG Teamwork bekommt es am Sonntag ab 15 Uhr in der Pestalozzihalle in Coburg mit einem harten Brocken zu tun. Der aktuelle Tabellenführer aus Amberg gibt seine Visitenkarte in der Vestestadt ab.

Die Oberpfälzer, die im letzten Jahr noch bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg spielten, schweben in dieser Saison auf einer Welle des Erfolgs. Zwölf von 13 Spielen gewann das Team von Spielertrainer David Fecko und liegt mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze.

Die Gäste sind in dieser Begegnung somit der klare Favorit. Im Hinspiel musste die damals personell geschwächte SG allerdings nur eine knappe 1:3-Niederlage hinnehmen und hatte durchaus die Chance auf einen Punkt. Etwas Zählbares ist auch diesmal das Ziel von Trainer Volker Pohl, denn jeder Punkt kann im Fernduell mit dem TSV Eibelstadt wichtig sein, um den Abstiegsrelegationsplatz zu vermeiden. Das Team hat in dieser Saison schon oft gezeigt, dass es mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann und brachte auch den TSV Bad Windsheim im letzten Heimspiel an den Rande einer Niederlage. Aktuell liegt die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg mit 15 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der Bayernliga.

Trainer Volker Pohl ist zuversichtlich: "Unsere personelle Situation ist aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen stark angespannt, so dass nicht alle immer optimal trainieren können. Aber wir haben natürlich viel Erfahrung im Kader, doch im Moment schaffen wir es nicht, in den entscheidenden Situationen den Sack zuzumachen. Ich hoffe, dass uns bald wieder ein Sieg gelingt." ad