SG steht sich selbst im Weg

Einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt mussten die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen gegen den TV Marktsteft einstecken.

Landesliga Nord, Frauen

SG Kunstadt-Weidhausen - TV Marktsteft 24:25 (10:14)

Die knappe Niederlage gegen den direkten Tabellennachbarn fiel für das Team von SG-Trainerin Christine Gahn bitter, denn die Gastgeberinnen hatten einen 4:10-Rückstand aus Halbzeit 1 aufgeholt, machten in der entscheidenden Phase aber zu viel Fehler. Anstatt in den Schlussminuten ruhig zu agieren, suchte die SG mit der Brechstange die Vorentscheidung. Hinzu kamen technische Fehler und eine Vielzahl an ungeschickten Abwehraktionen, die zeitweise zu einer dreifachen Unterzahl führte.

Zwar glich Kunstadt-Weidhausen noch einmal zum 23:23 aus, Marktsteft nutzte aber seine Überzahl und sicherte sich einen knappen, aber wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. mts SG Kunstadt-Weidhausen: K. Pitterich, Fritz - Kübrich (6/2), Seufert (5), Staudt (5), Gutsch (2), Glaß (2), Pühlhorn (2), Bauer (2), Redinger, Freitag, Baier, Weber, Berghold