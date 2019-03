SG Rothenkirchen ungeschlagen auf Platz 1

Zur vorletzten Auswärtsrunde in der A-Klasse 3 2019 musste die zweite Sportschützenmannschaft der Schützengesellschaft (SG) Rothenkirchen beim Tabellenfünften dem Schützenhort (SH) Stockheim antreten. Ein gutes Mannschaftsergebnis gab den Ausschlag für einen ungefährdeten 943:1076-Sieg. Die beiden Junioren Lukas Beetz und Bastian Tumbach wurden vom kurzfristig eingesetzten Schülerschützen Maximilian Welsch hervorragend unterstützt. SH Stockheim: Freya Schneider (304 Ringe), Helge Schneider (301), Daniela Eisenbeiß (338). SG Rothenkirchen II: Maximilian Welsch (342), Bastian Tumbach 363, Lukas Beetz (371). Der letzte Wettkampftag brachte eine nochmalige Steigerung für die Jungschützen aus Rothenkirchen. Alle drei Stammschützen schossen ihre Bestergebnisse zum Abschluss der Rundenwettkämpfe in der A-Klasse. Auch die Heimmannschaft legte in den beiden letzten Runden hervorragende Ergebnisse hin. So mussten sich die Rothenkirchner kräftig ins Zeug legen, um die sehr guten 1078 Ringe der Freischütz Ebersdorf II mit 1107 Ringen zu toppen. FS Ebersdorf II: Marco Bergthal (361), Bernd Leiter (342), Tobias Gertloff (375). SG Rothenkirchen II: Julia Geiger (358), Bastian Tumbach (369) Lukas Beetz (380). Die andere Begegnung fand zwischen dem SV Burggrub und der SG Wallenfels II statt und endete mit 1051:1007 Ringen für den Gastgeber. SV Burggrub: Uwe Günther (343), Thomas Ledig (333), Alexander Ehrsam (375). SG Wallenfels II: Georg Köstner (343), Uwe Detsch (331), Julian Vogler (333). Die besten Schützen der A- Klasse 3, die mindestens sieben Wettkämpfe bestritten haben: 1. Alexander Ehrsam (SV Burggrub, 378,88 Ringe im Schnitt), 2. Lukas Beetz (SG Rothenkirchen II, 362,13), 3. Bastian Tumbach (SG Rothenkirchen II, 361,88), 4. Marco Bergthal (FS Ebersdorf II, 354,38), 5. Bernd Leiter (FS Ebersdorf II, 347,50), 6. Uwe Detsch (SG Wallenfels II, 345,00), 7. Julia Geiger (SG Rothenkirchen II, 343,86), 8. Georg Köstner (SG Wallenfels II, 342,13). Auch die erste Mannschaft der SG Rothenkirchen musste ihren letzten Rundenwettkampftag auswärts beim SV Mitwitz bestreiten. Für die Schützen aus Rothenkirchen war der erste Platz schon sicher und so konnten sie ohne große nervliche Belastung schießen.

Wiederum mussten zwei Stammschützen durch die Junioren Lukas Beetz und Bastian Tumbach ersetzt werden. Zwar konnte das Ergebnis vom letzten Rundenwettkampf nicht getoppt werden, dennoch gewann die SG Rothenkirchen sicher mit 1482:1412 gegen den SV Mitwitz und beendete ungeschlagen ihre Rundenwettkämpfe 2018/19. SV Mitwitz: Achim Brettl (363), Wolfgang Götz (346), Clemens Stritzke (323), Johannes Ritz (380). SG Rothenkirchen: Hubert Ringlstetter (357), Lukas Beetz (375), Bastian Tumbach (364) Daniel Bergmann (386). Die zweite Paarung zwischen der SG Wallenfels und FS Ebersdorf endete mit 1460:1428 für die SG Wallenfels. SG Wallenfels: Tina Detsch (355), Harald Müller (370), Martin Müller (361), Stefan Müller-Gei (374). FS Ebersdorf: Michael Beier (355), Florian Opel (361), Harald Bauer (371), Marcel Machold (341). Die besten Schützen der Gauliga 3, die mindestens fünf Wettkämpfe bestritten haben: 1. Daniel Bergmann (SG Rothenkirchen, 383,60), 2. Johannes Ritz (SV Mitwitz, 375,13), 3. Stefan Müller-Gei (SG Wallenfels, 371,88), 4. Stefan Schirmer (SG Pressig, 371,75), 5. Markus Haderlein (SG Rothenkirchen, 371,40), 6. Joachim Förtsch (SG Pressig, 370,57), 7. Harald Müller (SG Wallenfels, 369,38), 8. Marcel Machold (FS Ebersdorf, 364,25). eh