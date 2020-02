SG Rothenkirchen II weiter ungeschlagener Tabellenführer

Beim vorletzten RWK der Saison in der Gauoberliga 2 hatte die SG Rothenkirchen den Tabellennachbarn aus Stockheim zu Gast. Nach der knappen Niederlage in Schwürbitz zeigten sich die Rothenkirchener gut erholt und gewannen mit 1483:1467 Ringen.

Die Gäste traten mit dem Tagesbesten Michael Morand (385 Ringe), mit Michel Dückerhoff (356), Markus Müller (367) und Jonas Schülner (359) an. Die SG Rothenkirchen setzte die Schützen Hubert Ringlstetter (361), Stephan Jungkunz, Markus Haderlein (beide 371) und Daniel Bergmann (380) für den Wettkampf ein. Zum Abschluss der Saison empfängt die SG Rothenkirchen den Tabellenführer SG Ludwigsstadt II am 28. Februar, um 20 Uhr am Schießstand im Schützenhaus Rothenkirchen. Die besten zehn Schützen der Gauoberliga 2 (Tagesring-/ Durchschnittswert): 1. Marc Jungkunz, SG Kronach (390 385,44 Ringe); 2. Michael Morand, SH Stockheim (385/384,33); 3. Miriam Hanuschke, SG Tettau (382/375,33); 4. Florian Bauer, SG Ludwigsstadt II (380/376,56); Daniel Bergmann, SG Rothenkirchen (380/383,11); 6. Khaled Jakob, SG Schwürbitz II (379/377,22); 7. Anna Knabner, SG Tettau (378/371,13); 8. Tim Förster, SG Kronach (376/369,67); Florian Löffler, SG Ludwigsstadt II (376/371,38); 10. Stephan Jungkunz, SG Rothenkirchen (371/365,33); Markus Haderlein, SG Rothenkirchen (371/363,43).

SG Rothenkirchen II siegt klar

In der Gauklasse 3 war der SV Burggrub zum 9. RWK bei der SG Rothenkirchen II zu Gast. Die Jungschützen der SG gewannen mit 1435:1364 und bleiben mit 18:0 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze. Bei den Gästen schossen Alexander Ehrsam (365) als Tagesbester, Uwe Günther (345), Thomas Ledig (340) und Frank Gebhardt (314). Rothenkirchen schickte Lukas Beetz (364), Julia Geiger (363), Bastian Tumbach (355) und Maximilian Welsch (353) an den Schießstand. Auch für Rothenkirchen II endet die Saison am 28. Februar um 19 Uhr mit dem letzten Wettkampf gegen die SG Kronach II. eh Die besten zehn Schützen der Gauklasse 3 (Tagesring-/Durchschnittswert): 1. Marcel Machold, FS Ebersdorf II (373/368,44); 2. Alexander Ehrsam, SV Burggrub (365/375,89); Michael Reuth, SG Pressig II (365/366,38); Joachim Schirmer SG Pressig II (365/350,00); 5. Lukas Beetz, SG Rothenkirchen II (364/367,67); 6. Julia Geiger, SG Rothenkirchen II (363/359,33); 7. Harald Bauer FS Ebersdorf II (359/352,89); 8. Martin Sauerwein SV Vogtendorf (356/352,00); 9. Bastian Tumbach SG Rothenkirchen II (355/356,29); 10. Maximilian Welsch, SG Rothenkirchen II (353/351,44).