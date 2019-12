SG Rothenkirchen hat zwei neue Sportschützen-Trainer

Die Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen freut sich über zwei neue lizenzierte Sportschützen-Trainer. Stolz zeigt sich die SG im 390. Jahr ihres Bestehens auf die Erfolge der ablaufenden Saison. Sowohl sportlich wie kulturell bietet die SG im abgelaufenen Jahr außerordentlich gute und große Erfolge - das ist das Fazit des erst seit Anfang 2019 neu gewählten Ersten Schützenmeisters, Daniel Bergmann.

Vor allem könne man auf große Erfolge in der Jugendarbeit blicken, die vom Ehrenvorsitzenden Reinhold Wolf schon in seiner Ära als Erster Schützenmeister großartig in die Wege geleitet worden seien. Er habe ein gut bestelltes Haus und einen funktionierenden aufstrebenden Verein übernehmen dürfen, freut sich der 33-jährige Daniel Bergmann. Er und Schatzmeister Mathias Beetz haben es nun gemeinsam bei einem mehrtägigen Lehrgang geschafft, die C- Trainer- Lizenz des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) zu erreichen. Daniel Bergmann legte den Schwerpunkt auf Leistungssport mit Kleinkaliber, während Mathias Beetz den Kursschwerpunkt auf Basis Luftgewehr legte. Beide waren in ihren Lehrgängen die einzigen Vertreter aus Oberfranken. Beide erzählen von den herausragenden Erlebnissen und anspruchsvollen Herausforderungen des Lehrgangs in Theorie und Praxis. Bemerkenswert auch die Dozenten und Sportschützenlehrer. So unter anderem Monika und Bianca Wimmer. Mutter und Tochter sind Pistolen-Trainerinnen des BSSB. Bianca Wimmer gewann Silber mit der Sportpistolen-Mannschaft bei der Europameisterschaft und wurde im Einzel Sechste. Ihre Mutter Monika ist auf nationaler Ebene mit Titel bei den deutschen und bayerischen Meisterschaften auch sehr erfolgreich. Beeindruckend bei den Schießübungen auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück waren nicht nur die Anlagen selbst, sondern auch die Trainer, Ausbilder und Dozenten, unter denen auch der Sportdirektor des BSSB, Jan- Erik Aeply, und der Landestrainer für Pistole, Thomas Karsch, waren. eh